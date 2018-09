Robbie Williams’ lange neus naar beroemde buren

Maar de zanger lijkt aan het langste eind te trekken en kan de buurt nog jaren gek maken met de renovatie van het pand dat hij vorig jaar voor 17.5 miljoen pond kocht.

Een goede buur is beter dan een verre vriend, is een uitdrukking die voor Robbie Williams (42) niet opgaat, want bij zijn nieuwe buren heeft hij het al verbruid voor hij in zijn miljoenenvilla is ingetrokken. De meeste van zijn wereldberoemde buren kunnen hem namelijk niet luchten of zien.