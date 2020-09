’Chris Evans vraagt met naaktfoto aandacht voor verkiezingen’

De Captain America-vertolker voegde twee beschaamde emoji’s toe aan zijn tweet, maar weidde verder niet uit over zijn blunder. Dit weekend bracht hij in een Instagram Story het foto-overzicht op zijn telefoon in beeld. Op een van de kiekjes waarvan een kleine voorvertoning te zien was, was duidelijk een geslachtsdeel te zien, vermoedelijk dat van de acteur zelf.

Chris had snel door dat hij iets te veel had gedeeld en haalde het filmpje online, maar screenshots daarvan circuleerden dit weekend volop op sociale media.