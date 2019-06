Nieuwe single Cheryl Cole gaat niet over Liam Payne

„Zelfs als ik een nummer zing dat door iemand anders is geschreven en de tekst is iets van ’bèèè groen schaapje’, zelfs dan zullen mensen daar iets over zeggen”, zegt de 35-jarige Cheryl in de Evening Standard. „Ik moet er zelf niet te veel bij stilstaan omdat ik anders mijn eigen schrijfproces in de war zit en niet meer kan schrijven waar ik over wil schrijven. Het is erg irritant.”

In Let You, dat vorige maand uitkwam, zingt de zangeres over een man met matige prestaties in bed. In de bijbehorende videoclip zit een acteur met flink wat tatoeages, net als haar ex Liam. Hierdoor werd flink gespeculeerd dat het nummer wel over de voormalig One Direction-zanger moest gaan. „Maar dat is niet zo. Ik heb het met twee vriendinnen geschreven en het gaat over een onderwerp dat veel mensen wel zullen begrijpen.”

Cheryl en Liam maakten vorig jaar zomer na twee jaar een einde aan hun relatie. Samen hebben ze een tweejarige zoon.