Eva Jinek verliest ruim 200.000 kijkers

Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel van de concurrerende talkshow Op1 slaagden erin 857.000 kijkers aan zich te binden, iets meer dan vorige week tijdens hun debuut als duo. Vorige week keken 835.000 kijkers naar de eerste aflevering van Charles en Carrie die namens Omroep MAX de nieuwe talkshow van NPO1 presenteren.

Na acht afleveringen van Op1, dat recht tegenover Jinek is geprogrammeerd, is het nu 6-2 voor de NPO in de strijd om de talkshowkijkers. Jinek had alleen vorige week vrijdag en afgelopen dinsdag meer kijkers. In haar eerste uitzending op RTL zei ze nog dat ze concurrentie tussen talkshows goed vindt: „Als ik maar win.”

Dinsdag werd duidelijk dat ook in deze tweede week voorafgaand aan Op1 geen reclameblok wordt uitgezonden. De NPO hoopt zo sneller een vast publiek op te bouwen.