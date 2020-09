Johnny Depp vraagt uitstel rechtszaak tegen ex vanwege filmopnames

De zaak, waarin de Hollywoodster zijn ex-vrouw Amber beschuldigt van laster, werd eerder ingepland voor 11 tot 28 januari. Nu filmproducties langzaam weer kunnen opstarten in Londen, is studio Warner van plan Fantastic Beasts 3 van oktober tot en met februari op te nemen. Depp, die in de film de rol van Gellert Grindelwald speelt, heeft een verzoek bij de rechter ingediend om de zaak te verzetten naar later in 2021.

Johnny eist in de zaak 50 miljoen dollar van zijn ex, omdat zij in 2018 een stuk schreef voor de Washington Post waarin ze beweert dat ze tijdens hun relatie en huwelijk slachtoffer werd van huiselijk geweld en seksueel misbruik. De twee stonden de afgelopen maanden ook al in de rechtbank voor de zaak van de Johnny tegen The Sun. De 57-jarige acteur klaagde de krant aan voor smaad wegens een artikel uit 2018 waarin hij een vrouwenmishandelaar wordt genoemd.