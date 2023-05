RTL haalt tv-flop Marieke Elsinga van de buis

„Het klopt dat Alles is muziek uit het schema is gehaald. We proberen geregeld nieuwe programma’s uit en dan is het altijd jammer als een programma niet doet wat we gehoopt hadden. Zaterdag 13 mei is de laatste aflevering”, aldus een woordvoerder van RTL.

Alles is muziek is het eerste amusementsprogramma van Marieke Elsinga. In de muzikale spelshow strijden twee teams, onder leiding van captains Holly Mae Brood en Jeroen van Koningsbrugge, om alledaagse voorwerpen waarmee ze in de finale een bekend popliedje moeten naspelen.

Kijkcijfers

Het programma trok de afgelopen weken steeds minder kijkers. De eerste aflevering scoorde enkele weken geleden 569.000 kijkers, maar dat aantal daalde wekelijks. Afgelopen zaterdag zaten 272.000 mensen voor de televisie.

RTL 4 vult het gat in de programmering met cabaret. Zaterdag 20 mei is een herhaling van Tineke Schoutens theatershow T-Splitsing te zien.