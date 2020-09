Hoe Madonna het wist te maken tot Queen of Pop

Ⓒ Getty Images

Waar generatiegenoten als Prince, George Michael en Michael Jackson de wereld zijn ontvallen, staat Madonna nog altijd vol energie aan de top. De legendarische superster weet met haar 62 jaar nog altijd de aandacht op zich te vestigen en geniet daar met volle teugen van. En dus neemt ze nu de regie in handen over haar eigen biopic. „Ik wil het verhaal delen over mijn ongelooflijke leven als artiest, muzikant en danseres. Als een mens dat haar eigen weg heeft gevonden”, aldus de superster.