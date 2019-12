Wie is de kerstkoning?

Het is Williams blijkbaar een doorn in het oog dat crooner Michael Bublé weinig hoeft te doen om zichzelf jaarlijks op de kerstkaart te zetten sinds hij in 2011 Christmas uitbracht. De albumverkoop daarvan schiet sindsdien elke december weer omhoog, zelfs als er geen nieuwe versie verschijnt met iets nieuws. Williams swingende klassiekers doen weinig onder voor die van de Amerikaan, dat is het eerste goede nieuws van The Christmas present. Het tweede is het behoorlijke aandeel originele songs, waarin lekker veel typische Robbie-humor zit. Op één met Kerst in Engeland? Het is hem gegund!

R&B-ster Ne-Yo geeft dit jaar een geheel een eigen draai aan kerstmuziek. Ⓒ Foto AFP

Ne-Yo op de kerstkaart

Wie ook wel zou willen doorstoten tot de eredivisie ’Kerstmusici’ lijkt op basis van Another kind of Christmas R&B-ster Ne-Yo. Dat is een plaat vol vage, lome beats en jazzy omlijstingen, met zowel bestaande en bekende kerstmuziek als enkele nieuwe nummers. En ja hoor, daar zitten heus belletjes in en andere geluiden die je alleen of vooral met dit seizoen associeert. Maar de hoofdmoot is R&B: Ne-Yo en de moed die zo’n duidelijke, a-typische identiteit vergt, verdient niets dan gloria.