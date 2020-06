FunX viert afschaffing van slavernij

Dj Fernando Halman presenteert speciaal voor Ketikoti de ochtendshow samen met YouTuber en presentator Défano Holwijn. Zij testen de luisteraars op hun kennis van Black Lives Matter en de geschiedenis van de slavernij. Ook worden er discussies rond het thema gevoerd.

Omdat de jaarlijkse viering in het Oosterpark in Amsterdam vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan, gaan dj’s Giorgio en Vanessa in Turn Up! met luisteraars in gesprek over hun beleving van deze dag. Daarnaast vertellen artiesten over hoe ze op positieve wijze aan hun community hebben bijgedragen. In de avondshow 7/11 schuift activiste en vrouwelijke MC Ella John aan om te praten over de kracht van muziek als vorm van protest.

Luisteraars kunnen woensdag de hele dag nummers aanvragen die hen sterken, motiveren en inspireren op Ketikoti.