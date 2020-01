Meteen kijkcijferrecord voor start Wie is de mol?

Vorig jaar trok de eerste aflevering van het nieuwe seizoen iets minder kijkers, toen waren het er ruim 2,9 miljoen kijkers. Overigens is de uitzending van zaterdag, waarin Anita Witzier afscheid moest nemen, niet de meest bekeken tot nu toe.

Het record stond op ruim 3,5 miljoen kijkers. Dat aantal werd behaald tijdens de ontknoping van het vorige seizoen toen Sarah Chronis Merel Westrik als de saboteur ontmaskerde. De negentiende reeks was met gemiddeld 2.881.000 kijkers per aflevering de best bekeken reeks ooit. In 2018 keken wekelijks bijna 2,6 miljoen kijkers naar de afleveringen op de dag van uitzending.

Dit jaar doen onder andere Nathan Rutjes, Leonie ter Braak, Miljuschka Witzenhausen en Buddy Vedder mee. Ze spelen het spel in China. Het napraatprogramma MolTalk met Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg trok bijna 1,2 miljoen geïnteresseerden.

Andere populaire programma’s op de zaterdagavond waren het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2,3 miljoen kijkers) en Kassa (bijna 1,3 miljoen kijkers).