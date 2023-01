Angela Groothuizen ’verscheurd’ door aantijgingen Voice-collega’s

„Het OM had het er maar druk mee”, zegt de voormalige The Voice-coach. De zangeres voelt zich „verscheurd” tussen het gevoel van genegenheid voor The Voice-collega’s met wie ze intensief heeft samengewerkt en de aantijgingen die over hen naar buiten zijn gekomen. Ze noemt het „pijnlijk.” „Bij The Voice gaat het om mannen waar ik dol op ben.”

„Wat me diep geraakt heeft was ook het hele gedoe over Matthijs”, zegt Groothuizen. Daarmee doelt ze op het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD), onder meer door presentator Matthijs van Nieuwkerk. „Het voelt ook heel onveilig. Natuurlijk mag je mensen niet vernederen, dat moet ook goed worden uitgezocht. Maar dat zo’n toffe collega die zo bijzonder is in één keer dood moet. Dan denk ik wel: jeetje, hebben we geen grotere problemen?”

Leuk en lief

Maar er waren ook positieve kanten aan het jaar 2022, vindt Groothuizen. „Na twee jaar stilte door corona, waarin alles alleen digitaal tot je kwam, kom je weer mensen op straat tegen en die zijn zo leuk en lief en enthousiast.” Ze vindt het fijn om mensen weer in het echt te spreken.

Groothuizen ging dit jaar op tour met de Dolly Dots en nam deze maand groots afscheid van het publiek in de Ziggo Dome. Wat ze volgend jaar allemaal gaat doen, weet ze nog niet zeker. „Ik zie het wel. Er komt veel op mijn pad, maar ik moet even nadenken wat ik allemaal nog wil doen in mijn leven.” Ze is al sinds 2017 niet echt meer op vakantie geweest, vertelt ze. „Ik hou eigenlijk niet zo van vakantie. Maar ik ga even kijken of ik dat misschien toch wel moet doen.”