Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter ontwerper wil verder met haar leven Nicole des Bouvrie: ’Ik hoop dat alles nu snel achter de rug is’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Na een conflict over de erfenis van haar vader en een juridische strijd met Monique des Bouvrie tot gevolg, is Nicole des Bouvrie nu vooral toe aan rust. Het Gooi, waar ze een kwarteeuw heeft gewoond, verruilde ze voor de Veluwe. „Nu hij is overleden, merk ik nog meer hoe sterk de band tussen ons was.”