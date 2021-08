Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese megaster (30) riskeert jarenlange celstraf voor meerdere verkrachtingszaken

Door Kim Clemens

Ⓒ Getty Images

Eén van China’s grootste popidolen zit in de cel op verdenking van verkrachting. Kris Wu (30) zat in een boyband, acteerde, was het gezicht van Louis Vuitton en Bulgari. Maar nu ook van #MeToo in China. Al lijkt het geen toeval dat de autoriteiten net deze #MeToo-zaak wél serieus nemen. Het komt de Partij immers politiek goed uit. Beter dan alle vorige beschuldigingen, die in de doofpot werden gestopt.