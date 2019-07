Evelien de Bruijn wordt nieuwslezeres Radio 10

De presentatrice, die eerder ’t Wordt nu laat op NPO Radio 2 presenteerde, combineert haar nieuwe rol met de presentatie van Hart van Nederland. „Ik heb er onwijs veel zin in. Met Gerard werken voelt als meedoen aan de Champions League van de radio. Nu kan ik mijn twee grote liefdes met elkaar combineren: radio én TV”, aldus Evelien.

Radio director Radio 10 Roland Snoeijer is blij met haar komst. „Evelien is een allroundpresentatrice met ontzettend veel radio- en tv-ervaring, ik ben trots dat zij op Radio 10 te horen is. Evelien zal met haar eigen kijk op het nieuws samen met Gerard luisteraars een perfecte start van de dag geven.”