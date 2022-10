Poelifinario voor rasentertainer Richard Groenendijk

’Richard Groenendijk is al jaren één van de beste entertainers van Nederland’, zo stelt de cabaretjury. ’Ook Voor iedereen beter zit weer vol hilarische conferences, een stortvloed aan beledigingen en een paar zeer ontroerende liedjes. Het is daarnaast de meest persoonlijke voorstelling die hij ooit maakte. Op meerdere momenten is de strijd zichtbaar die Groenendijk levert tegen zichzelf, al dan niet imaginaire vijanden en de misvatting dat het volk inferieur is aan de elite. Deze subtiele rode lijn tilt dit programma nog boven zijn eerdere werk uit’, aldus het juryrapport.

Engagement

In de categorie Engagement gaf de jury de voorkeur aan Tim Fransen met De mens en ik. ’Na twee door oude filosofen gedomineerde programma’s durfde Tim Fransen het roer om te gooien. In De mens en ik wordt hij door buitenaardse wezens zélf aangesteld als wijsgeer. Hij moet een belangrijke vraag beantwoorden: doen Homo sapiens meer kwaad of meer goed op aarde? Binnen dat raamwerk wisselt de cabaretier scherpe analyses over de mens af met hilarische verhalen op microniveau. Deze goed uitgebalanceerde voorstelling laat zien dat Fransen blijft groeien. Zonder de filosofie volledig te verlaten, verbreedt hij zijn wapenarsenaal.’

Kleinkunst

In de categorie Kleinkunst was het Alex Roeka die werd bekroond voor zijn liedjesprogramma Nieuwe dromen. ’Het is geen gemakkelijke taak om melancholie en levenslust binnen één voorstelling te verenigen. Toch slaagt Alex Roeka daar met Nieuwe dromen glansrijk in. Vanuit verlopen cafés zingt hij zijn 77-jarige hart leeg zonder het heden of de toekomst als minder belangrijk te beschouwen. Roeka’s doorleefde, maar krachtige stemgeluid geeft extra diepte aan poëtische teksten over onder meer het genot en de pijn van grootse liefdes. Omdat zijn zeer persoonlijke verhalen en liederen naadloos in elkaar overgaan, krijgt de voorstelling het karakter van een ontroerende theaterbiografie.’

De Neerlands Hoop

De Neerlands Hoop ging naar Kirsten van Teijn met (S)EXPERIMENT, omdat zij volgens de jury een opzwepende, moderne en urgente voorstelling heeft gemaakt. ’De fysiek sterke cabaretière is gegroeid in haar eigenheid en vond een plek voor al haar talenten. Ze viert de duoliefde uitbundig zonder het moeilijke traject ernaartoe te negeren.’