Peter Dinklage over remake Sneeuwwitje: wel een latina, maar nog steeds zeven dwergen in een grot?

In de nieuwe versie zal West Side Story-actrice Rachel Zegler de hoofdrol vertolken. Gal Gadot gaat de boze koningin spelen. „Ik was een beetje verrast toen ze met trots vertelden een latina-actrice als Sneeuwwitje te casten. Je vertelt nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen”, zegt Dinklage, die van mening is dat het oude verhaal bewerkt moet worden naar de huidige normen.

„Je bent op een bepaalde manier vooruitstrevend, maar je maakt nog steeds dat verdomde ouderwetse verhaal over zeven dwergen die samen in een grot leven”, reageert de acteur – die lijdt aan achondroplasie, een algemene vorm van dwerggroei – fel. „Wat ben je verdomme aan het doen, man?”

Dinklage, in Game of Thrones te zien als het personage Tyrion Lannister, hoopt dat de remake in een volledig nieuw jasje wordt gestoken. „Als je het verhaal van Sneeuwwitje vertelt en er de meest geavanceerde, progressieve draai aan geeft, doe het dan ook helemaal.”