Arcade Fire onderbreekt set op Coachella voor fan in nood

Arcade Fire had net het openingsnummer van hun set ingezet toen frontman Win Butler de show staakte. Hij had gezien dat een van de fans vooraan bij het podium niet goed was geworden. Hij riep de hulp in van de aanwezige EHBO, en dat kwam hem volgens de website NME op een daverend applaus te staan.

Nadat de fan hulp had gekregen ging Arcade Fire verder met hun set. Toch kwam Butler nog even terug op het voorval en wees het publiek erop dat ze elkaar in de gaten moesten houden. „Zie je iemand die flipt vanwege drugs, haal er dan een dokter bij”, zei hij.

Emotioneel

Na een aantal nummers legde Butler opnieuw de show stil. Dat gebeurde nadat de band de eerste noten van hun nieuwe track Unconditional I (Lookout Kid) had ingezet. Butler was duidelijk geëmotioneerd en vertelde dat hij de song op wilde dragen aan zijn zoontje. Na de eerste tonen werd het hem te veel en moest hij stoppen om zijn tranen te drogen. „Het was een ontzettend moeilijk jaar”, zei hij daarna. „Het is een tijd vol veranderingen, maar daardoor moet je je niet uit het lood laten slaan.”

Volgens NME verliep de eerste dag van Coachella 2022 prima en had de organisatie veel verrassingen voor het publiek. Harry Styles, de afsluiter van de eerste dag, kreeg op het podium gezelschap van Sheryl Crow en Anitta speelde enkele songs met Snoop Dogg en Saweetie.