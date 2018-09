Nieuwe collectie Kate Moss flopt

Slechts acht personen wisten de weg naar de Kate Moss For Equipment-collectie in het centrum van Londen te vinden. Uiteindelijk werden er maar 3 tassen verkocht.

Wellicht ook niet heel gek, want de tassen en accessoires lijken alleen betaalbaar voor de rich and famous, aangezien een jasje al 745 pond (945 euro) mag kosten. Voor een blouse betaalt de koper al gauw 395 pond (500 euro). Kate noemt het zelf volgens The Sun 'kleren die ze elke dag draagt'.