Jan Mulder kreeg tia op sterfdag Cruijff

De oud-voetballer en tv-persoonlijkheid zou die dag in De Wereld Draait Door te gast zijn om over Cruijff te praten toen hij zich niet goed voelde. "Ik werd niet lekker, moest even gaan liggen", aldus Mulder, die razendsnel naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Hij vond het desondanks niet eng. "Ik voelde me heerlijk, ik voelde me goed. Het schijnt ook zo te zijn als je verdrinkt, dat gevoel. Een soort morfine. Ik vond het helemaal niet onprettig."

Mulder besefte wel dat het weleens zijn einde kon worden. "Ja, maar ik had me er al mee verzoend. Ik was niet dom bang van 'ooh dit is de dood'. Die angst werd verdrongen door iets moois."