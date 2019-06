Fan verzoekt Paul Simon Lion King te zingen

Tijdens een concert jaren geleden kwam een vrouwelijke huilende fan naar het podium gelopen, smekend of hij een bepaald nummer kon spelen. Simon kon haar echter niet verstaan en was benieuwd welk liedje „zo’n diepe indruk maakte dat ze tot tranen geroerd was.” „Misschien herinnerde een nummer haar wel aan een geliefde of een ouder”, dacht de zanger. Simon was dan ook erg verbaasd toen de vrouw hem vroeg iets uit The Lion King te spelen, zeker aangezien hij niet heeft meegewerkt aan de soundtrack van de film.

De zanger werd dinsdag in het zonnetje gezet vanwege zijn songteksten. Simon, die gestopt is met toeren, las gedichten van anderen voor en speelde hits als Me and Julio Down by the Schoolyard en The Boxer.