Mariah Carey brengt kerstsingle met Khalid uit

Het nummer heet Fall In Love At Christmas en komt op 5 november uit. Op Twitter deelt de zangeres een fragment van het liedje, waarin ook een koor en gospelzanger Kirk Franklin te horen zijn.

Met haar nummer All I Want For Christmas Is You scoorde Carey in 1994 een van de grootste kersthits aller tijden. Zo coverden Michael Bublé en Shania Twain het nummer al eens en bracht Carey het in 2011 uit met Justin Bieber. Ieder jaar keert het nummer aan het einde van het jaar terug in de muziekhitlijsten.