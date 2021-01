Recordprijs voor Portret Botticelli

Het kunstwerk behoort nu tot een van de duurste portretten ooit geveild. Alleen Vincent van Gogh’s eerste versie van het portret van Dr. Gachet en het gouden portret van Adèle Bloch-Bauer I van de Oostenrijkse schilder Gustave Klimt brachten meer op. De Van Gogh werd in 1990 verkocht voor ruim 82,5 miljoen dollar. Het doek van Klimt werd in juni 2006 afhamerd op 135 miljoen dollar.

Vooraf hadden diverse experts er twijfels over of de geschatte waarde van de Botticelli in de veilingcatalogus wel realistisch was. Nooit eerder werd er immers zo ongelooflijk veel geld voor een werk van Botticelli neergeteld. Het vorige record voor deze schilder lag rond de 10 miljoen dollar.

Goede conditie

De particuliere verzamelaar die het werk inbracht, kocht het kunstwerk in 1982 voor ruim 810.000 Britse pond. Oude Meesters-expert Christophe Apostle van Sotheby’s geloofde heilig dat het schilderij een klapper zou maken. Hij zit al dertig jaar in het vak, maar zei dat hij nog nooit een werk van een Oude Meester in handen gehad dat ’zo tot de verbeelding spreekt en in zo'n goede conditie is’ als dit werk.

Botticelli, die onder meer voor de familie De Medici werkte, kennen de meeste mensen natuurlijk van zijn schilderijen Primavera (Lente) en De geboorte van Venus, waarbij de godin naakt uit een schelp stapt. Beide doeken zijn te bewonderen in het museum Uffizi in Florence, de stad waar de schilder rond 1445 werd geboren en in 1510 stierf. Maar de schilder was ook een gewaardeerd portrettist.

Een bijzonder detail op het schilderij van deze knappe jongeman is het ronde schilderijtje van een heilige dat hij in zijn handen houdt en trots aan de kijker toont. Het gaat om een origineel 14e eeuws werkje dat wordt toegeschreven aan de schilder Bartolomeo Bulgarini uit Siena, dat heel inventief in het paneel is verwerkt waarop Botticelli zijn portret schilderde.