John Mayer emotioneel na droom over Bob Saget

John Mayer droomde enige tijd geleden over de in januari overleden komiek Bob Saget. De droom voelde voor de zanger zelfs zo echt dat hij met tranen in zijn ogen wakker werd. Dat vertelt de zanger in Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute, een special van Netflix.