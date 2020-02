Natalie Portman reageert op kritiek Oscar-outfit

Maar op sociale media merkten veel fans op dat Portman in de praktijk maar weinig moeite doet om vrouwen in de regiestoel te krijgen. Zij heeft in haar lange carrière slechts twee maal zelf met een vrouwelijke filmer gewerkt. Haar productiemaatschappij heeft sinds 2007, toen het bedrijf werd opgericht, nog nooit een film met een andere vrouw dan Natalie zelf gemaakt.

Haar cape schoot ook in het verkeerde keelgat bij Rose McGowan. Op sociale media noemde zij het dragen van de cape geen daad van moed, maar meer een rol van een actrice die doet alsof ze zich hier iets van aantrekt. McGowan schreef op Facebook: „Het soort activisme van Portman is aanstootgevend voor degenen onder ons die het werk daadwerkelijk doen. Ik schrijf dit niet uit bitterheid, maar uit walging...”

In een verklaring aan Variety zegt Portman dat ze helemaal niet dapper wil worden genoemd. „Ik ben het met McGowan eens dat het niet juist is om me dapper te noemen voor het dragen van een kledingstuk met vrouwennamen erop”, zegt Portman. „Dapper is een term die ik meer associeer met vrouwen die de laatste weken onder grote druk tegen Harvey Weinstein hebben getuigd.” Rose McGowan is een van de slachtoffers van de Hollywood-producent. Hij zou haar in 1997 hebben verkracht tijdens het Sundance Film Festival.

Poortwachters

Portman zegt in haar reactie dat ze hoopt dat vrouwelijke regisseurs meer kansen krijgen in de filmindustrie. „Het is waar dat ik maar een paar films met vrouwen heb gemaakt. In mijn carrière heb ik maar een paar keer de kans gekregen met vrouwelijke regisseurs te werken. Ik heb wel korte films en commercials gemaakt en er waren films die niet van de grond zijn gekomen.”

Portman zegt dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwelijke regisseurs in Hollywood moeite hebben hun films gefinancierd te krijgen. „En als de films worden gemaakt, hebben de vrouwelijke regisseurs moeite om bij filmfestivals binnen te komen of lopen ze tegen distributieproblemen aan. En dat komt door allemaal poortwachters, op elk niveau. Ik heb willen zeggen dat ik het probeer en zal blijven proberen. Hoewel ik nog niet succesvol ben geweest, hoop ik op een betere toekomst.”