Travis Barker geschokt dat man zijn 13-jarige dochter ’versierde’

„Toen ik hoorde dat een 20-jarige man contact zocht met mijn 13-jarige dochter door haar op Instagram te bestoken met uitnodigingen voor feestjes en complimentjes walgde ik”, zegt de 43-jarige Travis tegen The Blast. „Dat is het gedrag van een roofdier en dat is niet cool, normaal of oké.”

Graham zou Alabama al sinds 2016 overladen met berichtjes via sociale media, zo schrijft ze. Het meest recente was een uitnodiging voor een barbecue vorige maand. De drummer liet aan The Blast weten dat het ging om een groot eetfestijn bij zijn ouders thuis waarvoor ook veel anderen waren uitgenodigd. Ook zei hij niet te weten dat Alabama nog zo jong is en dat hij dacht dat ze net zo oud is als hij. „Ik heb een fout gemaakt en dit is een leermoment voor me.”

Graham reageerde overigens niet op de beschuldigingen dat hij Alabama al jaren lastigvalt.