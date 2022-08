Coldplay in juli 2023 tweemaal in Johan Cruijff ArenA

De tourdata volgen enkele dagen nadat concertorganisator MOJO al had bevestigd dat de Amerikaanse band in 2023 naar Nederland zou komen, alleen was nog niet duidelijk wanneer dat zou zijn. De reactie van MOJO volgde weer op hints van Coldplay zelf. In de videoclip van de song Humankind komt kort een taxi in beeld met daarop de tekst Amsterdam.

De tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa begint op 17 mei in het Portugese Coimbra. Kaarten voor de concerten zijn vanaf donderdagochtend te koop.