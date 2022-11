Rijksmuseum van Oudheden koopt 444 cameeën

Van onze cultuurredactie

Niet minder dan €5,4 miljoen betaalde het RMO voor de zogeheten Content Family Collection, die bestaat uit honderden miniatuurkunstwerkjes, gesneden uit kleurrijke stenen. De helft van dit bedrag komt van de Vereniging Rembrandt. Ook andere cultuurfondsen, zoals de Vriendenloterij en droegen hun steentje bij.

Sieraad of talisman

Derek Content is een Amerikaanse juwelenhandelaar van Nederlandse komaf, die woont en werkt in Londen. Hij is gespecialiseerd in archeologische sieraden en verzamelde zelf jarenlang cameeën, van de Klassieke Oudheid tot de Middeleeuwen. Een camee is een klein siervoorwerp van steen, waarin een voorstelling in reliëf is uitgesneden. De Grieken en Romeinen beheersten deze techniek al tot in de puntjes en droegen een camee als sieraad of gebruikten ze als talisman of verfijnd pronkstuk.

De Romeinen droegen cameeën al als sieraden of talisman. Ⓒ RMO

De voorstelling op de cameeën zijn uiterst divers en vaak tot in het kleinste detail fraai uitgewerkt. Van keizerportretten tot goden, dieren, spreuken of persoonlijke teksten tot mythologische scènes. De verzameling van Derek Content kent volgens experts vele unieke exemplaren, waarvan sommige nog in de originele antieke zetting. Vaak zijn de kunstig bewerkte stenen technisch gezien ware hoogstandjes. Bijzonder is dat Content, wiens collectie tien jaar lang werd getoond in het Ashmolean Museum in Oxford, ook 93 tekstcameeën bezat, dit was de grootste collectie hiervan in particulier bezit.

De aankoop past perfect bij de cameeën die het RMO al in bezit heeft. Een van de topstukken uit het museum is al jaren de zogenoemde Gemma Constantiniana. Dit is een van de grootste cameeën uit de klassieke oudheid en was ooit in bezit van de 17de eeuwse Antwerpse schilder Peter Paul Rubens. Later kwam het pronkjuweel in handen van koning Willem I.

Keizer

Het stuk werd hoogstwaarschijnlijk in Rome gemaakt naar aanleiding van Constantijns overwinning op zijn rivaal Maxentius in 312 na Chr. Afgebeeld zijn de keizer en zijn vrouw Fausta in een triomfwagen. Achter de keizer staat zijn moeder Helena. Beide vrouwen wijzen naar Constantijns zoontje Crispus, de beoogde troonopvolger.

Dankzij deze spectaculaire nieuwe aankoop behoort de cameeëncollectie van het RMO nu tot de absolute topcollecties in Europa. Daar past natuurlijk ook een speciale tentoonstelling bij. Op de expositie Cameeën. Meesterwerken in miniatuur, die morgen opengaat, zijn meer dan honderd van de allermooiste exemplaren te bewonderen.