Reese Witherspoon neemt het op voor Britney Spears

„Ik weet nog goed dat ik destijds overal werd achtervolgd door fotografen. Of ik nou mijn zoon naar voetbal bracht of dat ik boodschappen ging doen, ze waren er altijd. Er stond zelfs een camper voor mijn huis geparkeerd waarin een paar fotografen dag en nacht bivakkeerden, werkelijk te gek voor woorden. Mijn kinderen kunnen zelfs nog verhalen vertellen van paparazzi die op het dak van onze auto sprongen”, aldus Reese.

Al die extreme situaties deed de actrice in 2006 besluiten om voor een aantal jaar te verhuizen naar Nashville, waar haar kinderen met meer rust en regelmaat konden opgroeien. „Ik ben goed uit de periode gekomen, in tegenstelling tot Britney, Paris Hilton en Lindsay Lohan. Zij zijn echt zo slecht afgeschilderd door de media en ik kan me heel goed indenken dat dat effect heeft op wie je bent, of wie je denkt te zijn. Zoveel meningen over iemand op zo’n jonge leeftijd, dat kan funest zijn voor de rest van je leven. De media hadden mij net zo goed kunnen neerzetten als een van deze vrouwen en dan was mijn carrière wellicht heel anders verlopen. En dat stoort mij aan die berichtgeving: je kan letterlijk iemand maken of breken.”