Streep door clubtour Marco Borsato

„Om kaartkopers niet in het ongewisse te laten en heel lang hun ticket te laten behouden, is besloten de tournee te annuleren”, staat in een verklaring. Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Half november maakte Borsato bekend dat zijn Hef Je Glas Met Mij-tournee, die op 30 november zou beginnen, vanwege de nieuwe coronamaatregelen werd uitgesteld. In totaal zou Borsato langs 22 clubs door heel Nederland gaan. Onder meer Paradiso in Amsterdam, Doornroosje in Nijmegen, Paard in Den Haag en TivoliVredenburg in Utrecht stonden op de planning.

Geruchten

Mogelijk hebben de geruchten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Borsato met de annulering te maken. Zijn management liet vorige week weten dat de zanger „op enig moment dat hem uitkomt” met een verklaring zal komen.