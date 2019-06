ALF-acteur Max Wright overleden

Wright kreeg in 1995 te horen dat hij kanker had en heeft jarenlang gestreden tegen de ziekte die hem uiteindelijk toch fataal werd. Hij laat zijn twee kinderen Ben en Daisy, die hij samen met Linda kreeg, achter.

De ’vader’ van ALF, ook wel Alien Life Form, is met name bekend om zijn rol in de Amerikaanse sitcom die van 1986 tot 1990 op televisie te zien was. ALF was een ’poppenkarakter’ dat met zijn ruimteschip per ongeluk crashte in de garage van de familie Tanner en zodoende bij hen kwam wonen.

Verder was Wright ook te zien in de Amerikaanse series Cheers, Misfits of Science en Norm.