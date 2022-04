Kid Cudi wil na ruzie nooit meer samenwerken met Ye

„Ik deed dat nummer een jaar geleden toen het nog goed was met Kanye”, schreef Kid Cudi op Twitter. „Dit is het laatste nummer met Kanye waarop je me zult horen.”

Scott Mescudi, zoals de rapper heet, was ooit goed bevriend met Kanye. Ze brachten in 2018 samen een album uit, Kids See Ghosts. Aan de vriendschap kwam dit jaar een einde. Ye vond namelijk dat Kid Cudi hem verraden zou hebben door bevriend te zijn met Pete Davidson, de nieuwe liefde van zijn ex-vrouw Kim Kardashian. Ye liet daarop weten dat Kid Cudi niet welkom was om mee te werken aan zijn album Donda 2. Kid Cudi leek toen al helemaal klaar te zijn met zijn voormalige vriend. „Ik wil niet op je album staan, jij fucking dinosaurus”, twitterde hij destijds.