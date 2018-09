Beckhamfans liepen beveiligster onder de voet

De vrouw beweert volgens TMZ dat ze werd overlopen door fans, nadat een afzetting het had begeven onder het enthousiasme van het publiek.

Het voorval vond plaats in 2014, toen de voormalig voetballer en gezicht van de kledingketen handtekeningen kwam uitdelen bij een vestiging van H&M op Times Square in New York. De vrouw was aan het werk op het event, maar kon toen de Britse ster eenmaal aankwam, de menigte niet meer aan.

Ze zou daarbij op de grond terecht zijn gekomen en zijn bedolven onder het hek en de overenthousiaste fans. De vrouw claimt daarbij niet-gespecificeerde verwondingen te hebben opgelopen.

De beveiligster, die niet bij naam genoemd wordt, klaagt David Beckham zelf niet aan.