Khloé Kardashian overweegt tweede kindje met ex

„Khloé wilde jarenlang moeder worden voordat ze zwanger werd van True. Moeder zijn is nog mooier dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. Ze houdt er gewoon van. Ze wil absoluut een broer of zus voor True. Tristan lijkt er hetzelfde over te denken”, vertelt een vriend van Kardashian aan People.

„Hoewel co-ouderschap in plaats van gewoon samen zijn volgens Khloé niet de ideale situatie is, is ze erg blij met hoe zij en Tristan True opvoeden. Tristan is door de lockdown al weken in LA. Hij en True brengen samen meer tijd door dan ooit. Khloé is er erg blij mee. ”

In een recente aflevering van Keeping Up With the Kardashians, bespreken de twee de mogelijkheid van een tweede kindje samen als Tristan zijn ex adviseert om niet al het oude speelgoed van True weg te gooien. „Wat nou als we nog een dochter krijgen? Dan moeten we alles opnieuw kopen”, stelt hij. Waarop Khloé vraagt bij wie hij dan nog een dochter verwacht. „Luister, ik zeg alleen maar dat True een broer of zus nodig heeft”, vindt Tristan.

Khloé is echter niet van plan om het tweede kindje op de traditionele manier te krijgen. „Misschien krijg ik wat embryo’s. Ik moet dan nog wel aan sperma komen, misschien kan ik dat van jou krijgen. Dat zoeken we later wel uit.”