Caitlyn Jenner hint op nog een kleinkind

De 72-jarige Jenner heeft in totaal achttien kleinkinderen. Dochter Kylie Jenner werd begin 2018 moeder van dochter Stormi en maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar tweede. Van een zwangerschap bij kinderen Kendall, Brody, Casey, Brandon en Burt en stiefkinderen Kim, Kourtney, Khloe en Rob is niets bekend.

Van 1991 tot 2015 was Jenner getrouwd met Kris Jenner, de moeder van Kardashian-zussen Kim, Kourtney en Khloe, broer Rob en Jenner-zusjes Kylie en Kendall.