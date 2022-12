Céline Dion heeft zeldzame ziekte, cancelt opnieuw optredens

„Ik kamp al heel lang met gezondheidsproblemen, en het was voor mij heel moeilijk om ermee om te gaan en erover te praten”, zegt de 54-jarige Dion, die duidelijk aangeslagen is. De ziekte komt volgens haar bij zo’n 1 op de 1 miljoen mensen voor en is de oorzaak voor de spasmen die ze heeft.

„Het heeft ook invloed op alle aspecten in mijn dagelijkse leven”, vervolgt Dion. Zo heeft ze moeite met lopen en heeft de ziekte effect op haar stembanden. „Ik kan niet meer zingen op de manier die ik gewend ben. Dat betekent dat ik in februari niet klaar ben om mijn tour weer op te starten.”

Moeizaam

Met tranen in de ogen vertelt Dion dat het herstel moeizaam verloopt en dat ze haar fans enorm mist. „Ik heb echter geen andere keuze dan mij op mijn gezondheid te concentreren op dit moment. Ik doe er alles aan om terug te vechten.”

Het was al langer bekend dat Dion kampt met gezondheidsproblemen maar tot nu toe was altijd onduidelijk wat haar mankeerde. In april verplaatste ze ook al een deel van haar Europese tournee, waaronder drie geplande concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Haar Nederlandse concerten werden verplaatst naar augustus 2023. Als ze dan weer op de been is, worden dat de eerste shows die ze weer zal doen. Sinds het begin van de coronacrisis heeft Dion niet meer opgetreden.