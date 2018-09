'Amber manipuleerde Johnny'

Volgens Stanhope chanteert Amber haar ex en heeft ze hem bovendien jarenlang gemanipuleerd. Hij en zijn vriendin waren bij Johnny thuis op de dag dat hij Amber een blauw oog zou hebben bezorgd, een dag nadat Johnny's moeder op 20 mei was overleden. "Hij was kwetsbaar en zei dat hij niet alleen verdrietig was om zijn moeder, maar dat Amber bij hem weg ging en dat ze dreigde publiekelijk over hem te liegen op allerlei huichelachtige manieren als hij niet zou doen wat zij zei."

Die avond werd de politie naar het huis van Amber en Johnny geroepen vanwege huiselijk geweld, maar de agenten vertrokken weer zonder bewijs te hebben gevonden. Ambers buurvrouw en vriendin heeft voor advocaten in de zaak verklaard dat Amber haar ook had gebeld en dat ze een agressieve en scheldende Johnny aantrof. Amber vroeg na het weekend een scheiding aan.

Ondertussen meldt The Sun dat Johnny gek werd van angst dat Amber vreemdging met Cara Delevingne. Amber had een lange relatie met een vrouw voordat ze met Johnny trouwde. The Mirror weet dat ze zelfs getrouwd was met Tasya Van Ree en haar naam had veranderd in Amber Van Ree. Amber en Cara werkten in 2014 samen aan een film en raakten bevriend. "Ze gingen vaak samen op stap en deden geen poging te verbergen dat ze erg flirterig waren met elkaar", vertelt een bron. Johnny zou jaloers zijn geweest vanwege deze vriendschap.

Johnny's ex Vanessa Paradis en hun 17-jarige dochter Lily Rose Depp hebben de acteur verdedigd. "Ik geloof met heel mijn hart dat alle recente beschuldigingen belachelijk zijn", schreef Vanessa in een open brief.