Modeontwerper Kenzo Takada overleden aan coronavirus

Kenzo overleed in een ziekenhuis in het Franse Neuilly-sur-Seine nabij Parijs.

Takada heeft bijna zijn hele carrière lang gewerkt vanuit Parijs aan zijn modehuis Kenzo dat hij in 1993 verkocht aan de luxeketen LVMH. Vervolgens nam hij in 1999 afscheid van de modewereld.

De modeontwerper werd op 27 februari 1939 geboren in Himeji, vlakbij Osaka. Hoewel hij zich na een bootreis naar Marseille in 1965 van plan was tijdelijk te vestigen in Parijs, heeft hij de Franse hoofdstad niet meer verlaten. Zo lanceerde hij in 1970 zijn eerste collectie en werkte hij vanaf 1976 onder de merknaam ’Kenzo’.