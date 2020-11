Comedy Central ’roast’ jaar 2020

In de Comedy Central Roast: Kater van 2020 blikken vijf comedians uit Nederland en België terug op ’een jaar waarin alles wat er mis kon gaan ook daadwerkelijk misging’. In het programma komt onder meer een collectie van sketches langs van BN’ers in hun eigen woonkamers die geconfronteerd worden met de kater van 2020. De line-up van comedians en BN’ers wordt later bekendgemaakt.

Comedy Central begon een paar jaar geleden met het ’roasten’ van bekende Nederlanders. Gordon was in 2016 de eerste die er op komische wijze hard van langs kreeg van zijn collega’s. In de jaren daarna volgden Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B.

De Comedy Central Roast: Kater van 2020 is op vrijdag 1 januari te zien op Comedy Central.