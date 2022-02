Gert Verhulst kan eindelijk afscheid nemen van Samson

Na de laatste reeks shows in het Studio 100 Pop-Up Theater in het Belgische Puurs neemt Gert Verhulst na ruim dertig jaar definitief afscheid van zijn trouwe viervoeter. Hij is ’heel blij’ dat de optredens weer kunnen doorgaan. „Ik heb er in elk geval bijzonder veel zin in om nog een laatste keer alles te geven”, laat Verhulst weten.

Verhulst kondigde in 2019 aan dat hij na dertig jaar zou stoppen met Samson & Gert. Zijn dochter Marie is het nieuwe baasje van Samson en heeft de tv-serie en shows overgenomen.