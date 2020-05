Dilemma William en Catherine: dochtertje weer naar school of niet?

Volgens de voorlopige voorstellen van de regering zou de vijfjarige Charlotte, die in het eerste jaar van de basisschool zit, wel en broertje George (6), in het tweede jaar, niet naar school hoeven. De school waar ze beiden naar toe gaan, Thomas’s Battersea, heeft nog geen standpunt over de opening bekendgemaakt, maar zal naar verwachting het regeringsadvies opvolgen zo denken Britse media.

De vraag is of William en Catherine - gezien hun voorbeeldfunctie - de mogelijkheid hebben om Charlotte nog even thuis te houden zodat ze samen met George thuisonderwijs kan blijven volgen. „Het ligt gevoelig, net als het besluit van premier Boris Johnson over de gedeeltelijke opheffing van de lockdown”, aldus koningshuisverslaggever Richard Palmer zondag.