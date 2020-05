Na scheiding extra uitdaging voor Rico Verhoeven

In februari liet de kickbokskoning via De Telegraaf voor het eerst weten dat hij en zijn vriendin Jacky al langer relatieproblemen kennen en de knoop hebben doorgehakt om uit elkaar te gaan.

Zijn twee dochters Mikayla (9) en Jazlynn (5) en zoontje Vince (2) verblijven nu af en toe bij hem, maar als Rico weg is gaan ze naar hun moeder Jacky, vertelt de kickbokser in Veronica Magazine. Toch vindt hij dat niet alleen maar lastig. „Dat is geen prettige situatie, maar het heeft als klein voordeel dat ik buiten ons gezin nog een klein cirkeltje van andere mensen zie: een vriend, mijn zus en mijn moeder.”

Rico en Jacky hebben nog tot zijn befaamde wedstrijd tegen Badr Hari hun best gedaan hun relatie te laten werken. Destijds zei hij daarover: „In de aanloop naar het gevecht hebben we er alles aan gedaan om ons beste beentje voor te zetten. We gingen nog altijd naar de relatietherapie die we eerder dat jaar zijn gestart. Maar de conclusie is dat we echt uit elkaar zijn gegroeid.”