Kijkers smullen weer van Heel Holland bakt

Het bakprogramma stond zondag stil bij het overlijden van Martin Elferink, de echtgenoot van presentator André van Duin. Op het eind van de aflevering kwam een zwart-witfoto van hem in beeld en sprak Omroep MAX-baas Jan Slagter een paar woorden. „Hij was de steun en toeverlaat van André en altijd aanwezig en betrokken bij de opnames van Heel Holland bakt. We zullen hem ontzettend missen en wensen André heel veel sterkte met dit enorme verlies.”

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok zondag als tweede de meeste kijkers. Ruim 2,5 miljoen mensen stemden daarop af. De samenvattingen van de eredivisie waren met bijna 2 miljoen kijkers als derde het populairst.