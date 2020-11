Rudy Giuliani zorgt voor opleving My Cousin Vinny

Ⓒ ANP/HH

De persconferentie van Rudy Giuliani waarin hij My Cousin Vinny aanhaalde, heeft gezorgd voor hernieuwde interesse in de film uit 1992. My Cousin Vinny was na het persmoment van Donald Trumps persoonlijke advocaat donderdag niet alleen trending op socialE media, maar staat sindsdien ook in de Top 10 van iTunes in de VS.