Nieuwe liefde voor Romy Monteiro?

De musicalster postte op Instagram een foto waarin ze met een (nog) onbekend mansfiguur knuffelt met daarbij een paar hartjes.

Eind vorig jaar maakte Romy bekend dat haar relatie met vriend Ferry, die ze liefkozend "haar eigen bodyguard" noemde, op de klippen was gelopen. Al snel werd er gespeculeerd dat ze verliefd was geworden op haar 'musical-bodyguard' Mark van Eeuwen, die op dat moment ook net vrijgezel was geworden, maar dat is nooit bevestigd.