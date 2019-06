’Jullie kozen voor die zure bal van een Maarten van Rossem’

In een interview met de krant antwoordt Jeroom dat hij het lastig vindt een keuze tussen de twee te moeten maken, maar dan toch voor Jan Jaap zou kiezen. „Marc-Marie komt bij de studio, parkeert zijn auto, gaat naar de schmink en komt naast me zitten – zonder enige voorbereiding. Jan Jaap en ik weten meestal een deel van de vragen, zodat we onze grappen kunnen voorbereiden.” Handig, zegt hij. „Als er bijvoorbeeld een vraag over Papoea-Nieuw-Guinea komt, dan kan ik niet zomaar improviseren. De werkwijze van Jan Jaap ligt dus dichter bij de mijne.”

Overigens is hij weinig complimenteus over de Nederlandse variant van het programma, De slimste mens. Waar hij het Belgische programma grotendeels ’pure komedie’ vindt, laakt hij het gebrek aan humor in de Nederlandse versie. „Jullie hebben in plaats van een grappige jury gekozen voor die zure bal van een Maarten van Rossem.”

Overigens bereikte de ’zure’ Van Rossem wel goede kijkcijfers met De Slimste Mens en werd zelfs de grens van 2 miljoen kijkers geslecht. Ook zijn programma Hier zijn de Van Rossems trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers.

Jeroom Snelders kan in elk geval zelf voor een stuk komedie zorgen op de Nederlandse televisie. NIet alleen is hij teamcamptain het het tv-programma Praat Nederlands met me, gepresenteerd door Art Rooijakkers, en is hij komende zomer ook te zien in diens nieuwe show Zomer met Art. Hij heeft daarin een eigen rubriek waarin hij tweemaal de Nederlandse actualiteit bespreekt op zijn eigen humoristische wijze.