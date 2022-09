Backpacker met tragisch verleden in ’Bo’

Wat: drama

Regie: Joost van Ginkel

Met: Gaite Jansen, Rati Tsiteladze, Matthijs van de Sande Bakhuyzen

Bo heeft nog nooit van de vrachtwagenchauffeur gehoord, maar hij lijkt toch echt een goede vriend van haar vader te zijn geweest. Iemand met talloze herinneringen aan David (Matthijs van de Sande Bakhuyzen), een trompettist die in 2008 veel te vroeg aan zijn einde kwam. De wederzijdse interesse is gewekt. Wat bij Bo nog vijandig en wantrouwend begint, verandert langzaam zelfs in romantiek. Hoewel deze mensen hun diepste littekens voor elkaar verborgen blijven houden.

Tijdens een sfeervolle trip door Georgië, met veel avondlicht en kalme jazz, strooit regisseur Joost van Ginkel (Gouden Kalf-winnaar The paradise suite) met versnipperde flashbacks. Als jonge tiener zien we Bo met een slonzige en depressieve vader. Even later blikken we terug op de vriendschap tussen en David en Levan. Hoe meer we uit die verledens te zien krijgen, hoe tragischer en noodlottiger dit verhaal wordt.

Bo wordt er daarmee helaas niet geloofwaardiger op. Van een boosaardige moeder tot liefdesaffaires en zelfmoord; de hartverscheurende verwikkelingen vliegen in het rond. Vooral de climax wekt verbazing op. Hoeveel vuur Gaite Jansen ook in haar spel stopt - en hoe stijlvol Van Ginkel soms ook te werk gaat - dit drama voelt jammer genoeg te bedacht om echt invoelbaar te worden.

✭✭ (2 uit 5)