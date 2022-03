Verzoek Depardieu om onderzoek verkrachting stop te zetten afgewezen

De vrouw is in 2018 met beschuldigingen tegen de filmster naar de rechter gestapt, maar haar klacht werd beoordeeld als onvoldoende onderbouwd en er kwam vervolgens geen onderzoek.

Arnould diende daarna een nieuwe klacht in en die leidde eind vorig jaar wel tot de start van een onderzoek tegen de 73-jarige Depardieu. De acteur, bekend van films als Cyrano de Bergerac en The Man in the Iron Mask, vindt dat belachelijk en zegt dat ze een gewone relatie hebben gehad.

Hij eiste stopzetting van het onderzoek, ook omdat er onvoldoende aanwijzingen zouden zijn dat Arnoulds aantijgingen kloppen. Maar zijn eis is donderdag afgewezen.