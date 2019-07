007 racet dit weekeinde mee met Max Verstappen

Ⓒ BSR Agency

In de 1007e grand prix in de Formule 1 staan de nummers 007 pontificaal op de bolides van Max Verstappen en Pierre Gasly. Hun renstal Red Bull heeft Aston Martin als hoofdsponsor, het Britse automerk waar James Bond dol op is. Red Bull grijpt de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone aan als eerbetoon aan 007, het codenummer van de geheim agent uit de wereldberoemde films.