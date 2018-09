Familie Johnny Depp haatte Amber Heard

Een ruzie tussen de familie Depp en zijn toekomstige ex-vrouw heeft ervoor gezorgd dat het acteurskoppel een einde maakt aan hun huwelijk dat nog maar anderhalf jaar duurde. Zo zouden zijn twee tienerkinderen, zijn twee zussen en zijn moeder een hekel hebben aan hun stiefmoeder. Bronnen van de familie beweren dat Amber regelmatig tegen de acteur tekeer gaat en Johnny hem als 'stront' zou behandelen.

Het nieuws van de scheiding komt vlak nadat Johnny's moeder Betty Sue Palmer overleed. De acteur kocht eerder dit jaar nog een woning voor haar in de buurt waar hij met Heard woonde. Moeder was er open over dat ze dacht dat Amber hem misbruikte voor roem en om haar carrière een boost te geven. Bronnen van kamp Amber beweren echter dat zij voor haar schoonmoeder zorgde terwijl die ziekenhuis in en uit ging.

Moeder Depp zou het haar schoondochter hebben kwalijk genomen dat haar contact met haar zoon sterk verminderd was zodra de twee elkaar hun jawoord gaven. Het stel ging zelfs twee keer het gesprek aan met zijn moeder om de problemen op te lossen, maar zij bleef haar een 'vreselijk persoon' noemen. Toch ontkennen vrienden van Amber dat zij verantwoordelijk was voor Johnny's slechte contact met zijn moeder. Volgens hen was het Johnny's eigen keuze.

Amber aast nu op zijn vermogen dat op 400 miljoen dollar geschat wordt. Aangezien de twee in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, maakt ze kans op de helft van zijn bezittingen. Johnny heeft inmiddels een verzoek bij de rechtbank ingediend om géén partneralimentatie te hoeven betalen.