Hoe het uiteindelijk toch nog goed kwam met de verboden liefde van Charles ’Rottweiler’ Camilla’s lange weg naar de troon

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ze werd verguisd en verafschuwd, maar inmiddels heeft Camilla Parker Bowles, naast vrouw van koning Charles, het geschopt tot koningin-gemalin. Ⓒ Getty Images

Het Verenigd Koninkrijk heeft, nu koningin Elizabeth is overleden, een nieuwe Queen. Een koningin-gemalin weliswaar, maar toch… Want wie had na het dramatische ongeluk van prinses Diana in 1997 kunnen denken dat de verguisde Camilla Parker Bowles het precies 25 jaar later zó ver zou schoppen? Wat heeft zich voor en achter de schermen afgespeeld dat de voormalige ’rottweiler’ nu toch de vrouw naast koning Charles III is?